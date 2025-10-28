Donald Trump e la nuova prima ministra giapponese hanno firmato un accordo commerciale sulle terre rare
Durante la sua visita di cinque giorni in Asia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato in Giappone la nuova prima ministra Sanae Takaichi: durante l’incontro i due hanno firmato un accordo commerciale per assicurarsi l’approvvigionamento reciproco di terre rare, fondamentali per l’industria tecnologica.
Entrambi i paesi in realtà dipendono dalle terre rare estratte in Cina, che domina quasi totalmente il settore della loro produzione e che ha ripetutamente limitato la loro esportazione: con l’accordo Stati Uniti e Giappone aumenteranno la propria collaborazione per rendere più facile l’approvvigionamento di queste risorse e aumentare gli investimenti nel settore. Saranno comunque necessari ulteriori negoziati per definire i dettagli ed è previsto che Trump discuta della questione anche con il leader cinese Xi Jinping durante un incontro programmato in Corea del Sud per giovedì.
Sanae Takaichi è diventata prima ministra una settimana fa, ed è la prima donna a ricoprire tale ruolo nella storia del Giappone. È ultraconservatrice e durante la sua visita ha provato a compiacere Trump insistendo anche sull’amicizia che legava entrambi all’ex primo ministro Shinzo Abe, assassinato nel 2022 e anche lui ultraconservatore come Takaichi: fra le altre cose ha regalato a Trump una mazza da golf che era stata di Abe. Il presidente e la prima ministra hanno inoltre guardato una parte delle finali del campionato di baseball nordamericano, in cui sta giocando anche il fortissimo giapponese Shohei Ohtani.