Josep Martínez, secondo portiere dell’Inter, ha investito e ucciso un 81enne in carrozzina

Martedì mattina Josep Martínez, il secondo portiere dell’Inter, ha investito con la sua auto e ucciso un uomo di 81 anni che si trovava per la strada sulla sua carrozzina elettrica. L’incidente è avvenuto attorno alle 9:30 nel comune di Fenegrò, in provincia di Como, non lontano dal centro di allenamento dell’Inter ad Appiano Gentile. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo fosse finito sulla corsia di marcia opposta, forse a causa di un malore. Dopo l’impatto Martínez si sarebbe fermato per soccorrere l’uomo, che però è morto poco dopo, nonostante fossero intervenuti anche i medici.