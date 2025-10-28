Amazon licenzierà fino a 30mila dipendenti, secondo fonti di Reuters e Wall Street Journal

Amazon licenzierà fino a 30mila dipendenti, secondo quanto è stato riferito a Reuters e al Wall Street Journal da fonti informate sulla questione. Anche fonti della televisione CNBC hanno a loro volta riferito di estesi licenziamenti, ma senza specificarne il numero. Per ora Amazon non ha fatto annunci in merito.

I licenziamenti dovrebbero cominciare martedì, e non è chiaro quando saranno completati. Amazon ha circa un milione e mezzo di dipendenti, ma secondo quanto riferito dai media i licenziamenti riguarderanno principalmente i 350mila impiegati nei lavori di ufficio dell’azienda (e quindi non chi lavora nei magazzini, che rappresenta la maggioranza dei lavoratori).

Dei licenziamenti consistenti erano comunque piuttosto attesi, dato che Amazon sta cercando di ridurre le spese dopo aver assunto moltissime persone durante gli anni della pandemia, quando i suoi servizi erano molto richiesti. Gli ultimi licenziamenti massicci erano avvenuti nel 2022 e avevano riguardato 27mila persone, ma negli ultimi anni il flusso, anche se di entità molto minore, era stato continuo.