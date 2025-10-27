Breve storia del panno casentino

La Manifattura del Casentino, storica azienda in provincia di Arezzo fondata nel 1906, ha annunciato la chiusura: venerdì sono stati licenziati gli ultimi tredici dipendenti e, dopo che le è stata staccata anche l’elettricità, sono stati spenti definitivamente i macchinari. Non si tratta di macchinari qualsiasi: le “ratinatrici” della Manifattura sono le uniche con cui si può fare il panno casentino, un tipo di panno di lana arricciato, ruvido e molto caldo, tipico dell’aretino, che ora rischia di non poter essere più prodotto.

I proprietari dell’azienda hanno scritto in un comunicato che, se entro trenta giorni – quindi entro la fine di novembre – la Manifattura non verrà rilevata da nessuno o non ci saranno manifestazioni di interesse, «procederemo allo smontaggio e sarà finita per sempre per il panno casentino dopo secoli di storia».

L’azienda ha spiegato che la chiusura dipende dalle conseguenze della crisi che da tempo sta riguardando moltissime aziende di moda in tutto il mondo, causata principalmente dall’aumento dei prezzi delle materie prime e da un costo maggiore dell’energia. Dal 2022 – anno in cui il fatturato dell’azienda ha iniziato a calare – gli ordini sono progressivamente diminuiti, fino ad azzerarsi.

Le conseguenze ovviamente non riguardano solo l’azienda e i suoi dipendenti, ma anche tutta l’economia della zona, l’unica al mondo dove si produce il panno casentino. In provincia di Arezzo infatti ci sono almeno trenta aziende che si appoggiavano alla Manifattura del Casentino per realizzare i prodotti fatti con questo tessuto e che ora non sanno a chi rivolgersi.

A rendere famoso il panno casentino in tutto il mondo fu l’attrice Audrey Hepburn, che lo indossò nel suo film più celebre, Colazione da Tiffany. È il cappotto doppiopetto arancione con quattro bottoni e il collo alto portato dalla protagonista, Holly Golightly, nella scena in cui entra nella gioielleria Tiffany, un modello particolare disegnato dallo stilista Hubert de Givenchy proprio per il film. Non è un cappotto che passa inosservato, dato il suo colore così sgargiante. Il nome ufficiale di questo punto di arancione è “becco d’oca” che, assieme al “verde bandiera”, è il colore ormai considerato classico dei capi in panno casentino.

Il panno casentino che si usa oggi deriva da un tessuto molto più grezzo che era diffuso nel Trecento e che veniva chiamato panno grosso di Casentino. I suoi colori originali erano il beige e il grigio. A dargli quella sfumatura di arancione – non un colore particolarmente comune o facile da indossare – fu un tipo di colorante artificiale mischiato all’allume di rocca, che serviva per impermeabilizzare il tessuto. L’obiettivo era ottenere un rosso sgargiante, ma l’effetto fu un po’ diverso. Il verde bandiera invece fu scelto appositamente: all’inizio doveva essere il colore della fodera, che faceva un bel contrasto con l’arancione, ma poi venne usato anche per colorare lo stesso panno. Col tempo poi fu tinto anche di altri colori.

A dare ai colori la brillantezza che li caratterizza, secondo i produttori, è l’acqua della zona che viene utilizzata nel processo. Anche per questo la chiusura della Manifattura è un grosso problema per le aziende locali perché, a detta loro, il panno casentino non potrebbe essere fatto in nessun altro posto o si otterrebbe un risultato diverso. «È come fare il Brunello di Montalcino a Napoli: il panno casentino non può essere prodotto fuori dal suo territorio. Qui c’è l’acqua, la manualità, il sapere tecnico che danno al colore quella brillantezza inconfondibile», ha detto Claudio Grisolini, il proprietario di una delle aziende locali, Tessilnova, alla Nazione.

Nell’Ottocento il panno casentino veniva utilizzato per fare le coperte dei cavalli: il tessuto era estremamente rigido, al punto che aveva una consistenza simile al feltro. Questa caratteristica lo rendeva molto resistente, caldo, isolante e impermeabile: perfetto per proteggere gli animali dalle intemperie. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento però le persone si resero conto che i cavalli stavano più al caldo di loro e decisero di usare questo tessuto per fare dei mantelli e dei cappotti. I primi a portarlo furono i contadini e gli artigiani, poi iniziarono a indossarlo anche i membri della borghesia, che lo mettevano in campagna solitamente abbinato a un collo di pelliccia di volpe. Negli anni Trenta del Novecento diventò di moda anche tra le signore in città, che apprezzavano particolarmente l’arancione.

Come ha ricostruito il Museo dell’arte della lana di Stia, in Casentino, la ratinatrice – che i dipendenti delle aziende chiamano “rattina” – si chiama così perché deriva da “ratiner”, verbo che in francese significa “accotonare”. Con questo verbo ci si riferisce al processo con cui si formano i tipici riccioli di lana del panno casentino, che ha come prodotto di scarto dei batuffolini di tessuto. La prima ratinatrice moderna, che permette quindi di ottenere l’effetto che si conosce oggi sul panno, secondo il museo, fu proprio quella usata dalla Manifattura Casentino. Il museo ha trovato delle foto che risalgono ai primi del Novecento che testimoniano la sua presenza nell’azienda. Con ogni probabilità fu importata dalla Germania.