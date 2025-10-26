Una delle notizie a cui i quotidiani principali dedicano oggi spazio in prima pagina è un dissidio tra la Lega e le banche riguardo alle nuove tasse previste nella legge di bilancio per il settore bancario. Diversi giornali riportano le parole di Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione bancaria italiana (ABI), che durante un evento organizzato dal quotidiano La Stampa ha difeso il settore dagli attacchi politici. In risposta, la Lega ha minacciato di proporre un ulteriore aumento delle tasse per le banche. Un’altra notizia molto ripresa dai giornali è il viaggio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Asia, dove incontrerà il presidente cinese Xi Jinping e altri leader, per parlare di dazi e di Ucraina, tra le altre cose. Sui quotidiani sportivi le due notizie principali sono la vittoria del Napoli contro l’Inter in Serie A e quella di Jannik Sinner contro Alex De Minaur nella semifinale del torneo ATP 500 di Vienna.