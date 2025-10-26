Charles Leclerc è arrivato secondo al Gran Premio del Messico di Formula 1

Il Gran Premio del Messico di Formula 1 è stato vinto da Lando Norris della McLaren, davanti a Charles Leclerc della Ferrari, che è arrivato secondo, e a Max Verstappen della Red Bull che è arrivato terzo.

Leclerc è partito in seconda posizione e l’ha conservata fino alla fine. L’altro pilota della Ferrari, Hamilton, ha dovuto scontare una penalità di dieci secondi per aver tagliato la pista al 6° giro dopo un contatto con Verstappen: ha chiuso in ottava posizione.

Oliver Bearman della Haas è arrivato quarto. Oscar Piastri della McLaren è arrivato quinto e non è più in testa al mondiale: ora, con 356 punti, è dietro Norris, che ne ha solo uno in più.