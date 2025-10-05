La McLaren ha vinto il Mondiale costruttori della Formula 1 per il secondo anno di fila

Nonostante manchino ancora 6 gare alla fine del Mondiale di Formula 1, domenica al Gran Premio di Singapore la squadra della McLaren ha vinto il Mondiale costruttori, cioè la classifica con i punteggi ottenuti in gara dai piloti che corrono con auto di una stessa casa automobilistica. È la sua seconda vittoria consecutiva.

La McLaren si è confermata come miglior scuderia di Formula 1: è dalla metà dello scorso campionato che le sue auto sono diventate le più veloci e costanti. Entrambi i primi due classificati della classifica piloti, che si contendono il titolo del Mondiale, gareggiano con la McLaren: sono Oscar Piastri e Lando Norris, che al Gran Premio di Singapore sono arrivati rispettivamente quarto e terzo. Durante la gara c’è anche stato uno screzio tra i due, dato che Norris si è scontrato leggermente con Piastri, facendolo rallentare, per evitare di scontrarsi contro un altro pilota.

