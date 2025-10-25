Weekly Beasts
Un muflone, un camaleonte di Socotra e un elefante che usa una zucca come se fosse un pallone, tra gli animali della settimana
Ogni anno, quando inizia la stagione delle piogge, le strade dell’isola di Natale – una piccola isola appartenente all’Australia – vengono invase da milioni di granchi rossi che dalle foreste pluviali interne si spostano verso la costa per deporre le uova. Una delle fotografie della settimana è stata scattata durante l’annuale migrazione: si vede un bambino camminare per la strada, circondato da granchi rossi. Per le strade del centro di Madrid, in Spagna, si è visto invece un grande gregge di pecore all’annuale festival per omaggiare le tradizioni rurali, mentre in Giordania c’è stata una gara di corsa tra dromedari; per finire: un elefante che gioca a palla con una zucca.