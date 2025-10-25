Weekly Beasts

NewsletterPodcast
Un muflone, un camaleonte di Socotra e un elefante che usa una zucca come se fosse un pallone, tra gli animali della settimana

Una gibbone dal berretto con uno dei suoi cuccioli al parco zoologico Attica, vicino ad Atene, Grecia (AP Photo/Thanassis Stavrakis)
Una gibbone dal berretto con uno dei suoi cuccioli al parco zoologico Attica, vicino ad Atene, Grecia (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Ogni anno, quando inizia la stagione delle piogge, le strade dell’isola di Natale – una piccola isola appartenente all’Australia – vengono invase da milioni di granchi rossi che dalle foreste pluviali interne si spostano verso la costa per deporre le uova. Una delle fotografie della settimana è stata scattata durante l’annuale migrazione: si vede un bambino camminare per la strada, circondato da granchi rossi. Per le strade del centro di Madrid, in Spagna, si è visto invece un grande gregge di pecore all’annuale festival per omaggiare le tradizioni rurali, mentre in Giordania c’è stata una gara di corsa tra dromedari; per finire: un elefante che gioca a palla con una zucca.

