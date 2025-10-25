C’è stato un terremoto di magnitudo 4 nella provincia di Avellino

Alle 21:49 di sabato sera c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4 nella provincia di Avellino, in Campania. L’epicentro è stato a 1 chilometro da Montefredane (AV), mentre l’ipocentro a una profondità di 14 km. Alla prima scossa ne sono seguite altre di intensità inferiore a distanza di pochi minuti.

È stato avvertito in tutta la provincia di Avellino, a Napoli e in altre parti della Campania, ma non ci sono per ora notizie di danni né di feriti.