L’esercito israeliano ha detto di aver condotto un «attacco mirato» nella Striscia di Gaza, per colpire un membro del Jihad Islamico palestinese

L’esercito israeliano ha detto di aver condotto un «attacco mirato» con droni nella zona di Nuseirat, nella parte centrale della Striscia di Gaza, per colpire un membro del Jihad Islamico palestinese che, secondo la dichiarazione diffusa dall’esercito, stava pianificando «un imminente attacco» contro le truppe israeliane.

Il Jihad Islamico palestinese è il secondo gruppo armato più grande della Striscia di Gaza dopo Hamas, e aveva partecipato agli attacchi contro Israele del 7 ottobre 2023.

La dichiarazione dell’esercito conclude che le truppe israeliane «continueranno ad agire per rimuovere qualsiasi minaccia immediata».

Fonti palestinesi citate da Times of Israel dicono che l’attacco ha colpito un’auto, che una persona è stata uccisa e altre sono state ferite.