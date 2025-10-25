Kamala Harris dice che potrebbe ricandidarsi alla presidenza degli Stati Uniti

L’ex vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, che perse contro Donald Trump alle elezioni presidenziali del 2024, non esclude la possibilità di ricandidarsi. L’ha detto alla giornalista di BBC Laura Kuenssberg, in un’intervista fatta per l’uscita del suo nuovo libro 107 giorni, in cui racconta la sua complicata campagna elettorale alla presidenza dopo il ritiro di Joe Biden, a meno di quattro mesi dalle elezioni (l’intervista completa uscirà domenica, ma se ne trova un estratto qui).

Kuenssberg le ha chiesto se le sue nipoti vedranno mai una presidente donna degli Stati Uniti e Harris ha detto che sarebbe avvenuto presto; quando la giornalista l’ha incalzata chiedendo se quella donna avrebbe potuto essere lei, Harris ha risposto «è possibile», aggiungendo però di non aver preso ancora una decisione definitiva. Citando un estratto del suo libro, Harris ha aggiunto: «Non ho ancora finito. Ho vissuto tutta la mia carriera come una vita dedicata al servizio [dei cittadini statunitensi] ed è parte integrante di me».

Kuenssberg le ha poi ricordato che al momento le sue possibilità di vincere le primarie e poi le elezioni sono bassissime, e che nei sondaggi viene messa addirittura dietro all’attore hollywoodiano Dwayne “The Rock” Johnson. Harris ha risposto che se avesse guardato i sondaggi e le probabilità in passato non si sarebbe mai candidata per nessuna delle posizioni in cui poi è stata eletta.