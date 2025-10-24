L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre femminile ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Santiago del Cile. La squadra italiana, composta da Martina Fidanza, Federica Venturelli, Vittoria Guazzini, Martina Alzini e Chiara Consonni, ha vinto con un tempo di 4 minuti e 9,569 secondi, davanti alla Germania e alla Gran Bretagna. L’Italia femminile aveva vinto la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre anche ai Mondiali del 2022 in Francia, dove al posto di Venturelli c’era Elisa Balsamo.