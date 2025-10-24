In Germania, Svizzera e Liechtenstein sono stati sequestrati quadri falsamente attribuiti a Picasso, Rembrandt e Frida Kahlo

La polizia dello stato tedesco della Baviera ha sequestrato una serie di dipinti falsamente attribuiti ad alcuni celebri pittori come Picasso, Rembrandt e Frida Kahlo, che un uomo e alcuni suoi complici avrebbero cercato di vendere per diversi milioni di euro. L’operazione si è svolta in Germania, in Svizzera: sono state sequestrate opere contraffatte, telefoni cellulari e vari tipi di documenti con cui l’uomo e i suoi complici avrebbero cercato di vendere i dipinti. Del principale sospettato si sa che è un cittadino tedesco di 77 anni, accusato di associazione a delinquere e truffa.

L’uomo avrebbe tentato di vendere in vari modi una ventina di dipinti presentandoli come autentici: tra gli altri, avrebbe cercato di vendere per l’equivalente di quasi 130 milioni di euro un famoso dipinto a olio di Rembrandt, De Staalmeesters, ma l’originale è esposto al Rijksmuseum di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Il dipinto che stava cercando di vendere apparteneva a una donna svizzera di 84 anni, che ora è indagata sia dalle autorità svizzere che da quelle tedesche.