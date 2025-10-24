Celebripost

Questa settimana alla Festa del Cinema di Roma si sono viste alcune attrici di fama internazionale: Jennifer Lawrence, Karla Sofía Gascón, Angelina Jolie e Chloé Zhao. Naturalmente c’erano anche tanti interpreti italiani, da Stefano Accorsi e Matilda De Angelis a Luisa Ranieri e Massimo Boldi. Spostandoci negli Stati Uniti, c’è stata un’alta concentrazione di persone famose al gala annuale dell’Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles, dove c’erano, tra i tanti, Selena Gomez e il marito Benny Blanco, Demi Moore, Lucy Liu, Rachel Zegler e Martin Scorsese. Re Carlo III, la regina Camilla e papa Leone XIV sono stati al centro delle attenzioni dei fotografi durante il loro storico incontro di giovedì; infine, tra gli spettatori dell’NBA, si sono fatti notare Ed Sheeran e Jimmy Fallon a una partita dei New York Kicks e Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers, a una dei Los Angeles Lakers, mentre mostra una maglia della squadra.