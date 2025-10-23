Nel Regno Unito sono stati arrestati tre uomini accusati di spionaggio per conto della Russia

Giovedì tre uomini sono stati arrestati a Londra, nel Regno Unito, perché accusati di fare attività di spionaggio per conto della Russia. Hanno 44, 45 e 48 anni, non è noto di che nazionalità siano né come si chiamino. La Metropolitan Police, la polizia di Londra, che li ha arrestati, ha detto che i tre collaboravano con uno dei servizi d’intelligence del governo russo: al momento non sono stati diffusi dettagli su che tipo di informazioni abbiano fornito.

Dominic Murphy, il capo dell’unità anti-terrorismo della Metropolitan Police, ha detto che nel Regno Unito c’è un aumento di persone «reclutate» dai servizi segreti stranieri. I tre sono accusati di aver violato l’articolo 3 del National Security Act, quello che riguarda la collaborazione con servizi di intelligence stranieri tramite attività in vari modi legate al Regno Unito. Il National Security Act è una legge approvata a luglio del 2023 che ha introdotto nuove misure per contrastare le interferenze e lo spionaggio nel Regno Unito da parte di altri stati: i tre rischiano fino a 14 anni di carcere.

– Leggi anche: L’inchiesta sul progetto militare segreto russo “Harmony”