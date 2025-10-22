Nicolas Sarkozy in carcere sarà scortato da due agenti di polizia

Il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez ha detto martedì che l’ex presidente Nicolas Sarkozy, appena entrato in carcere per scontare una condanna di cinque anni per associazione a delinquere, sarà accompagnato da due agenti per la sua sicurezza. Sarkozy era già sotto scorta perché aveva ricevuto delle minacce, e il ministero ha deciso di mantenere questa protezione anche in carcere: il ministro, che ha confermato quanto scritto in precedenza da alcuni giornali francesi, ha aggiunto che le misure di sicurezza saranno mantenute finché saranno considerate necessarie.

L’ex presidente avrà una cella singola, sempre per la sua sicurezza, e i giornali hanno scritto che gli agenti si posizioneranno in quella a fianco e che Sarkozy sarà accompagnato da una guardia in tutti i suoi spostamenti, in particolare durante le visite.

Sarkozy, che ha 70 anni, è stato presidente tra il 2007 e il 2012 ed è uno dei politici francesi più influenti degli ultimi vent’anni. A settembre un tribunale francese lo aveva condannato in primo grado per associazione a delinquere perché alcuni suoi stretti collaboratori nella campagna elettorale per le presidenziali del 2007 provò a ottenere finanziamenti illeciti dal regime del dittatore libico Muammar Gheddafi. È il primo presidente francese dal secondo dopoguerra a essere imprigionato (era già stato condannato in passato, ma aveva sempre ricevuto misure alternative, come i domiciliari).