Molti utenti di Fastweb stanno avendo problemi di connessione

Mercoledì mattina molti utenti della compagnia telefonica Fastweb hanno iniziato a segnalare difficoltà di connessione in tutta Italia: le segnalazioni di malfunzionamenti sul sito specializzato downdetector.it sono oltre 35 mila e riguardano sia la rete WiFi sia la rete mobile. L’azienda ha confermato i problemi alla rete fissa. Anche il sito di Fastweb è al momento irraggiungibile. Per ora non è chiaro quale sia la causa dei problemi.

Poco dopo sono stati segnalati problemi di connessione anche per diverse altre compagnie telefoniche (TIM, Vodafone, WindTre e Iliad), per la banca BPER e per il sito dell’azienda informatica Aruba, che offre servizi di data center, email e registrazione di domini. Non si sa al momento se questi problemi siano legati a quelli di Fastweb.