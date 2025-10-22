Oggi molti utenti di Fastweb hanno avuto problemi di connessione, ora risolti
Mercoledì mattina molti utenti della compagnia telefonica Fastweb hanno avuto difficoltà di connessione in tutta Italia, sia per la rete WiFi sia per quella mobile. Fastweb aveva confermato i problemi alla rete fissa e anche il suo sito risultava irraggiungibile. Nel pomeriggio l’azienda ha comunicato che quasi tutti i malfunzionamenti sono stati risolti e che erano dovuti a problemi col Domain Name System, il modo in cui l’indirizzo di una pagina a cui un utente vuole accedere viene tradotto in un codice numerico.
Lunedì un problema simile aveva causato l’interruzione dei servizi di Amazon Web Services (AWS), creando difficoltà di accesso e di funzionamento a moltissimi siti e app in tutto il mondo.
Mercoledì mattina erano stati segnalati problemi di connessione anche per diverse altre compagnie telefoniche (TIM, Vodafone, WindTre e Iliad), per la banca BPER e per il sito dell’azienda informatica Aruba, che offre servizi di email, registrazione di domini e utilizzo di data center.