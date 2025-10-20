La giunta militare del Myanmar ha liberato 2.200 lavoratori da un centro noto per le truffe online

Domenica la giunta militare del Myanmar ha fatto irruzione a KK Park, un complesso situato nella città di Myawaddy, al confine con la Thailandia, noto per le truffe online, riciclaggio di denaro e la tratta di esseri umani. Durante l’operazione i militari hanno occupato circa 200 edifici, liberato 2200 lavoratori trattenuti contro la loro volontà e sequestrato 30 antenne di Starlink, il sistema satellitare per internet creato da SpaceX, l’azienda di Elon Musk.

I lavoratori liberati erano stati attirati da tutto il mondo con promesse di guadagni facili, e poi imprigionati e costretti a lavorare in condizioni estreme per truffare altre persone online, ad esempio tramite truffe affettive o phishing. Quindici cittadini cinesi sono stati arrestati con l’accusa di aver gestito le attività illegali, fra cui oltre alle frodi online c’era anche il gioco d’azzardo. I servizi di Starlink teoricamente non sono disponibili in Myanmar, ma sono ampiamente usati nei centri per le truffe nelle aree di confine. Un’inchiesta giornalistica svolta all’inizio di ottobre tramite immagini satellitari e foto via drone ne aveva rilevati almeno 80 sui tetti di KK Park.

KK Park è solo uno delle decine di centri di truffe operativi in Myanmar, che generano grossi profitti per i gruppi criminali attivi nel paese. L’ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine ha stimato che questi centri abbiano sottratto alle loro vittime complessivamente circa 37 miliardi di dollari. Negli ultimi anni si sono diffusi soprattutto nelle zone ai confini del paese, dove la presenza della giunta militare è minore. Queste aree solitamente sono controllate da gruppi militari locali, che in alcuni casi sono alleati del regime e in altri invece sono in conflitto con esso, e che spesso gestiscono i centri per le truffe in collaborazione con gruppi criminali cinesi.

L’operazione a KK Park è stata fatta dopo che la Cina aveva fatto pressione sulla giunta militare del Myanmar e sul governo thailandese per reprimere le imprese illegali gestite da cittadini cinesi nella zona. La commissione economica congiunta del Congresso degli Stati Uniti ha detto che investigherà sul coinvolgimento di Starlink con questi complessi.