L’Oréal comprerà la divisione cosmetica del gruppo Kering per 4 miliardi di euro

L’azienda francese L’Oréal, tra le più grandi al mondo nel settore dei prodotti di cosmesi e cura del corpo, ha fatto un accordo con il gruppo francese del lusso Kering, di cui fanno parte tra gli altri Gucci, Balenciaga e Bottega Veneta, per rilevarne la divisione che si occupa di cosmetici. L’accordo, del valore di 4 miliardi di euro, prevede anche la vendita da parte di Kering del marchio di profumi Creed e una licenza della durata di cinquant’anni per lo sviluppo e la distribuzione di prodotti di cosmesi dei marchi Gucci, Bottega Veneta e Balenciaga. È la prima grande operazione del nuovo amministratore delegato di Kering, l’italiano Luca De Meo, nominato a giugno.