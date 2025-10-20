NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Hamas ha detto di aver consegnato alla Croce Rossa il corpo di un altro ostaggio israeliano

Un'auto della Croce Rossa dentro la Striscia di Gaza, 15 ottobre 2025 (Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/ANSA)
Un'auto della Croce Rossa dentro la Striscia di Gaza, 15 ottobre 2025 (Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/ANSA)

Lunedì sera Hamas ha consegnato alla Croce Rossa un altro corpo che attribuisce a un ostaggio israeliano morto. È il 13esimo dall’inizio del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, sui 28 totali che il gruppo palestinese aveva. Non ci sono ancora informazioni sulla sua identità, i media arabi sostengono sia quello di un soldato (gli altri 12 corpi sono stati identificati da Israele e corrispondono a ostaggi). Hamas aveva detto di avere recuperato il corpo domenica. L’esercito israeliano ha fatto sapere di avere ricevuto il corpo e di averlo portato in Israele, dove sarà identificato.

La restituzione dei corpi degli ostaggi, prevista dall’accordo per il cessate il fuoco, è diventata una questione problematica, dal momento che finora Hamas non è riuscito a consegnarli tutti, sostenendo di faticare a trovarli a causa dell’enorme devastazione causata da due anni di attacchi israeliani. A sua volta, Israele accusa Hamas di violare l’accordo non facendo abbastanza per trovare i corpi: diversi membri del governo di estrema destra del primo ministro Benjamin Netanyahu lo avevano esortato a usarlo come un pretesto per riprendere la guerra, anche se finora il cessate il fuoco sta reggendo.

– Leggi anche: La questione della restituzione a Israele dei corpi degli ostaggi morti

Tag: gaza-hamas-israele-ostaggi-striscia di gaza

Consigliati