A Lampedusa sono state trasportate due persone migranti morte e 14 intossicate per le esalazioni della loro barca

Domenica a Lampedusa sono state trasportate due persone migranti morte e 14 in gravi condizioni di salute a causa dei gas di scarico respirati sulla barca su cui si trovavano, e con la quale cercavano di attraversare il Mediterraneo insieme ad alcune altre decine di persone. Il gruppo è stato soccorso al largo dell’isola di Lampedusa dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia costiera. Per tre delle persone soccorse si è resa necessaria l’intubazione e il trasferimento in ospedale, a causa delle loro gravi condizioni.

Sabato UNICEF Italia aveva detto che un’altra piccola barca con la quale circa 35 persone stavano cercando di arrivare in Italia dopo essere partite dalla città di Al Khums, in Libia, si era capovolta venerdì al largo di Lampedusa. Di loro 11 sono state salvate e portate a Lampedusa. Diverse ong hanno accusato le autorità italiane e maltesi di avere in un primo tempo ignorato la barca.