È stato trovato il corpo della donna dispersa nel nubifragio di Favara a inizio ottobre

Il corpo di Marianna Bello, la donna di 38 anni dispersa durante il nubifragio di Favara (Agrigento) dell’1 ottobre, è stato trovato domenica mattina da alcuni cacciatori, che lo hanno avvistato nelle vicinanze di un torrente che sfocia nel fiume Naro. Il riconoscimento è avvenuto da parte dei familiari di Bello tramite l’identificazione di alcuni tatuaggi. Nelle scorse settimane decine di persone avevano partecipato alle ricerche in un’ampia porzione di territorio intorno a Favara.

Marianna Bello era scomparsa il primo ottobre, dopo essere stata travolta dall’acqua dovuta alle piogge copiose nella zona e si ritiene fosse caduta dentro un collettore dell’acqua.