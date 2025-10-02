C’è stato un nubifragio a Favara, in provincia di Agrigento: una donna è dispersa

Mercoledì c’è stato un nubifragio a Favara, in provincia di Agrigento, dove la pioggia ha allagato completamente diverse zone della città. Una donna, Marianna Bello, di 38 anni, è stata trascinata dall’acqua dopo essere scesa dalla propria auto nel tentativo di mettersi in salvo: non si hanno più notizie di lei, e la stanno cercando da ore i vigili del fuoco con l’aiuto di sommozzatori. Alle ricerche ha collaborato anche il sindaco, Antonio Palumbo, che a proposito del nubifragio ha detto che la città non era pronta perché per la provincia di Agrigento la Protezione civile aveva emanato solo un’allerta gialla, il grado più basso.