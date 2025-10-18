Jannik Sinner ha vinto di nuovo il torneo Six Kings Slam in Arabia Saudita
Sabato il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto il tennista spagnolo Carlos Alcaraz alla finale del torneo Six Kings Slam, un torneo di tennis a cui partecipano sei tra i migliori tennisti al mondo. Sinner ha vinto in due set con il punteggio di 6-2 e 6-4. Il torneo era a Riad, in Arabia Saudita. È il secondo anno consecutivo che Sinner vince il Six Kings Slam: anche nel 2024 lo aveva vinto battendo proprio Alcaraz in finale.
I risultati del Six Kings Slam non contribuiscono ad aggiornare la classifica ATP dei tennisti professionisti, in cui peraltro Sinner è primo, ma è più che altro organizzato per spettacolo, e ha il montepremi più alto della storia del tennis: Sinner ha vinto 6 milioni di dollari. l torneo fa parte dell’ampio piano di investimenti nello sport dell’Arabia Saudita, che secondo diversi commentatori serve più che altro a migliorare l’immagine del paese nel mondo. La pratica viene definita sportswashing.