Hamas ha consegnato alla Croce Rossa i corpi di quelli che dice essere altri due ostaggi israeliani morti
L’esercito israeliano ha detto che Hamas ha consegnato alla Croce Rossa due corpi, presumibilmente di altre due persone prese in ostaggio dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023, e che erano morte nella Striscia di Gaza: non ci sono ancora informazioni sulle loro identità e i due corpi non sono ancora arrivati in Israele, dove dovrebbero essere consegnati al governo e dove dovrebbe esserne verificata l’identità. Venerdì Hamas aveva restituito un altro corpo, di cui invece è stata verificata l’identità.
La consegna dei corpi degli ostaggi morti durante la prigionia nella Striscia di Gaza è uno dei punti dell’accordo per il cessate il fuoco che era stato raggiunto la settimana scorsa tra Israele e Hamas. È diventata però anche una questione problematica, dal momento che Hamas non è riuscito a consegnarli tutti, sostenendo che non riesce a trovarne diversi a causa dell’enorme devastazione causata dagli attacchi di Israele su quasi tutto il territorio della Striscia.
