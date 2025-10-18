Venerdì il Pakistan ha bombardato parti dell’Afghanistan, uccidendo almeno dieci persone

Venerdì sera l’esercito del Pakistan ha effettuato nuovi attacchi nella regione orientale afghana della Paktika, lungo il confine. Secondo le autorità afghane almeno dieci persone sono morte. Nei giorni scorsi c’erano stati diversi scontri tra l’esercito pakistano e l’esercito afghano al confine tra i due paesi, provocando decine di morti. Erano iniziati dopo che il governo dei talebani, in Afghanistan, aveva accusato il Pakistan di avere compiuto bombardamenti a Paktika e nella capitale, Kabul.

Il Pakistan non ha riconosciuto quei bombardamenti: da tempo, però, conduce operazioni militari contro il gruppo terroristico dei talebani pakistani, noto come TTP. Mercoledì tra i due paesi era entrato in vigore un cessate il fuoco di 48 ore. Sabato le delegazioni di entrambi i paesi si sono incontrate a Doha, la capitale del Qatar, per provare a trovare una mediazione e interrompere gli attacchi.