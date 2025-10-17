Celebripost

Anche questa settimana numerosi attori e attrici di fama internazionale sono passati al festival del cinema di Londra, che si concluderà domenica: Andrew Garfield, Ayo Edebiri e Julia Roberts, per promuovere After the Hunt; ma c’erano anche Kirsten Dunst con Jesse Plemons; Amal e George Clooney, Louis Partridge, Oscar Isaac, Elle Fanning e Brendan Fraser. Mercoledì invece è iniziata la Festa del cinema di Roma e si sono già viste Paola Cortellesi, Virginia Raffaele, Pilar Fogliati e Valeria Golino, per citarne alcune. Lo stesso giorno, ma sul fuso orario statunitense, c’è stata la solita sfilata di Victoria’s Secret: tra le tante modelle in passerella, a seguire trovate Ashley Graham che si prepara nel backstage e la modella Jasmine Tookes, incinta. Poi Jennifer Lopez sul set del suo nuovo film e per finire Jack Black in una posa ammiccante sulla stella sulla Hollywood Walk of Fame appena assegnata a Naomi Watts, che se la ride accanto a lui.