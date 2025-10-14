La stilista Maria Grazia Chiuri è stata nominata direttrice creativa di Fendi, azienda di moda fondata a Roma, che fa parte della multinazionale francese del lusso LVMH. Chiuri, che ha 61 anni, a maggio aveva lasciato il ruolo di direttrice creativa di Dior, società posseduta sempre da LVMH, per cui aveva lavorato circa 10 anni. Sostituisce Silvia Venturini Fendi, che si era dimessa il mese scorso.

Chiuri torna a Fendi, dove aveva lavorato per circa una decina di anni durante gli anni Novanta. Si era poi spostata a Valentino, marchio di moda italiano, che aveva co-diretto insieme allo stilista Pierpaolo Piccioli a partire dal 2008.