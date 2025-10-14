La Cina ha arrestato decine di persone legate a una chiesa protestante non autorizzata

La Cina ha arrestato una trentina di persone legate alla Chiesa di Zion, una congregazione religiosa protestante non ufficiale fondata a Pechino nel 2007. Tra queste c’è anche il pastore e fondatore Jin Minri, di 56 anni: è stato arrestato lo scorso venerdì a casa sua nella provincia di Guangxi, nel sud-est del paese. La figlia Grace Jin, che vive negli Stati Uniti, ha detto di non essere più riuscita a mettersi in contatto con lui.

La Costituzione cinese tutela la libertà di culto, ma il Partito Comunista (che promuove l’ateismo) controlla e limita le attività di chiese e congregazioni. Decine di milioni di persone fanno parte di Chiese cristiane non autorizzate, note anche come “chiese domestiche” perché i loro membri si riuniscono segretamente in spazi privati. La Chiesa di Zion è una delle più grandi, attiva in varie parti del paese (si stima che abbia circa 10mila fedeli). È formalmente vietata dal 2018, quando le autorità condussero un’estesa campagna di repressione contro le Chiese cristiane non autorizzate, ma i suoi membri continuano a riunirsi in piccoli gruppi o in sessioni online.