In Toscana il centrosinistra è largamente in vantaggio

Alle 15 hanno chiuso i seggi per le elezioni regionali in Toscana, e subito dopo è iniziato lo scrutinio. L’istituto statistico Opinio ha realizzato per la Rai una prima proiezione sui voti scrutinati, secondo cui il presidente di centrosinistra, Eugenio Giani, è dato intorno al 54 per cento, mentre il candidato di centrodestra Alessandro Tomasi, di Fratelli d’Italia, è dato al 40 per cento circa. Antonella Bundu, candidata sostenuta da una lista di sinistra chiamata Toscana Rossa, è data al 5 per cento circa.

Giani era dato ampiamente favorito prima delle elezioni. È del PD, ma è sostenuto da una larga coalizione con dentro PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva. Tomasi invece è sindaco di Pistoia, e oltre che dal suo partito è sostenuto da Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Analoghe proiezioni fatte dall’istituto statistico SWG per il TgLa7 sono pressoché identiche a quelle di Opinio.

Dal 1995, cioè da quando si vota direttamente per i presidenti di regione, la Toscana è sempre stata governata dalla sinistra. E prima ancora era stata una regione dove il Partito comunista italiano è sempre stato forte e radicato. Per questo, più che l’esito in sé, per capire come siano andate queste elezioni bisognerà guardare i dati consolidati: quanta distanza ci sarà effettivamente tra i due candidati principali e quale sarà stato il contributo del M5S (PD e Movimento andarono divisi).

L’affluenza è stata più bassa rispetto al 2020, quando però si votava anche per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari. Nel 2020 era stata del 62,2 per cento, quest’anno è stata del 47,7 per cento (nel 2015 era stata del 48). La Toscana è la quarta regione al voto in questo autunno dopo le Marche, la Calabria e la Valle d’Aosta. Nelle prime due ha vinto il centrodestra, nella terza (dove i cittadini votano il consiglio regionale e non il presidente) ha vinto il partito autonomista Union Valdôtaine. Dopo la Toscana voteranno anche la Puglia, il Veneto e la Campania, tutte insieme il 23 e il 24 novembre.