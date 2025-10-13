NewsletterPodcast
In Toscana il centrosinistra è largamente in vantaggio

Le prime proiezioni danno il presidente Eugenio Giani al 55 per cento, contro il 40 di Alessandro Tomasi di Fratelli d'Italia

Il presidente della Toscana Eugenio Giani mentre vota a Sesto Fiorentino, il 12 ottobre 2025 (ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI)
Alle 15 hanno chiuso i seggi per le elezioni regionali in Toscana, e subito dopo è iniziato lo scrutinio. L’istituto statistico Opinio ha realizzato per la Rai una prima proiezione sui voti scrutinati, secondo cui il presidente di centrosinistra, Eugenio Giani, è dato intorno al 54 per cento, mentre il candidato di centrodestra Alessandro Tomasi, di Fratelli d’Italia, è dato al 40 per cento circa. Antonella Bundu, candidata sostenuta da una lista di sinistra chiamata Toscana Rossa, è data al 5 per cento circa.

Giani era dato ampiamente favorito prima delle elezioni. È del PD, ma è sostenuto da una larga coalizione con dentro PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva. Tomasi invece è sindaco di Pistoia, e oltre che dal suo partito è sostenuto da Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Analoghe proiezioni fatte dall’istituto statistico SWG per il TgLa7 sono pressoché identiche a quelle di Opinio.

Dal 1995, cioè da quando si vota direttamente per i presidenti di regione, la Toscana è sempre stata governata dalla sinistra. E prima ancora era stata una regione dove il Partito comunista italiano è sempre stato forte e radicato. Per questo, più che l’esito in sé, per capire come siano andate queste elezioni bisognerà guardare i dati consolidati: quanta distanza ci sarà effettivamente tra i due candidati principali e quale sarà stato il contributo del M5S (PD e Movimento andarono divisi).

L’affluenza è stata più bassa rispetto al 2020, quando però si votava anche per il referendum sul taglio del numero dei parlamentari. Nel 2020 era stata del 62,2 per cento, quest’anno è stata del 47,7 per cento (nel 2015 era stata del 48). La Toscana è la quarta regione al voto in questo autunno dopo le Marche, la Calabria e la Valle d’Aosta. Nelle prime due ha vinto il centrodestra, nella terza (dove i cittadini votano il consiglio regionale e non il presidente) ha vinto il partito autonomista Union Valdôtaine. Dopo la Toscana voteranno anche la Puglia, il Veneto e la Campania, tutte insieme il 23 e il 24 novembre.

