La zona intorno a Tarragona, in Catalogna, è allagata a causa di forti piogge

Forti piogge e inondazioni hanno allagato varie zone intorno a Tarragona, nel nord-est della Spagna e circa 100 chilometri a sud di Barcellona. Domenica l’agenzia meteorologica spagnola (AEMET) aveva dichiarato per quest’area l’allerta rossa, ossia il livello più alto. Lunedì l’allerta è diventata arancione. Da domenica sera i vigili del fuoco hanno ricevuto più di mille chiamate, ma non ci sono notizie di persone ferite né disperse.

Le piogge hanno colpito soprattutto i comuni di La Ràpita, Santa Bàrbara e Alcanar, tutti nella comarca di Montsià (una comarca è un raggruppamento di comuni in una stessa regione). Varie strade sono completamente allagate e in vari comuni sono state chiuse le scuole dato che le piogge dovrebbero continuare anche lunedì, anche se con minore intensità.