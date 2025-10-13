Raffaele Rocco, di centrosinistra, è stato eletto sindaco di Aosta per 15 voti

Raffaele Rocco, sostenuto da una coalizione di partiti autonomisti e di centrosinistra, ha vinto il ballottaggio per 15 voti ed è stato eletto sindaco di Aosta. La coalizione di Rocco ha ottenuto il 50,06 per cento, ossia 6.420 voti, mentre Giovanni Girardini, sostenuto dalla destra, ha ottenuto il 49,94 per cento (6.405 voti). Le schede nulle sono state 168, le bianche 79 e l’affluenza è stata del 45,7 per cento (pari a 13.071 elettori ed elettrici).

Anche al primo turno, che si era tenuto il 28 settembre insieme alle elezioni regionali, i due erano arrivati molto vicini: Rocco aveva ottenuto il 45,3 per cento e Girardini il 42,7 per cento. Dopo l’arrivo dei risultati definitivi Rocco ha riconosciuto che è stata «una vittoria sul filo di lana», aggiungendo che «il dato più importante è che più della metà degli elettori non è andato a votare».