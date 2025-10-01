Ad Aosta ci sarà un ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco

Raffaele Rocco e Giovanni Girardini saranno i candidati che il prossimo 12 ottobre andranno al ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco di Aosta. Al primo turno, che si è tenuto domenica insieme alle elezioni regionali, Rocco, sostenuto da una coalizione di partiti autonomisti e di centrosinistra, ha ottenuto il 45,29 per cento dei voti, mentre Girardini, sostenuto dalla destra, il 42,69 per cento. Tra i due candidati c’era una differenza ridottissima, di soli 407 voti.

