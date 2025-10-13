Due uomini sono stati accusati dell’omicidio in carcere di Ian Watkins, cantante dei Lostprophets

Due uomini sono stati accusati dell’omicidio di Ian Watkins, cantante e musicista gallese fondatore del gruppo rock Lostprophets. Watkins era stato aggredito e ucciso sabato nel carcere di Wakefield, in Inghilterra, dove stava scontando una condanna per pedofilia.

La polizia ha detto che le due persone accusate di omicidio sono Rashid Gedel, di 25 anni, e Samuel Dodsworth, 43 anni, ma non ha dato altre informazioni su di loro o sulla dinamica di quel che è successo. Lunedì mattina saranno ascoltati entrambi da un tribunale di Leeds.

Watkins era stato condannato nel 2013 a 35 anni di carcere, di cui 6 da scontare in libertà vigilata, per una serie di reati sessuali ai danni di persone minorenni, tra cui il tentato stupro di un neonato.