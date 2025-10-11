Ian Watkins, cantante dei Lostprophets, è stato ucciso in carcere in Inghilterra

È morto a 48 anni Ian Watkins, cantante e musicista gallese fondatore del gruppo rock Lostprophets: è stato ucciso nel carcere di Wakefield, in Inghilterra, dove stava scontando una condanna per pedofilia. È morto dopo essere stato accoltellato da un altro detenuto: al momento la direzione del carcere non ha diffuso maggiori notizie su quello che è successo. Watkins era stato arrestato nel dicembre del 2012 con l’accusa di aver molestato dei bambini e di aver diffuso materiale pedopornografico. Nel novembre dell’anno successivo aveva ammesso la propria colpevolezza, ed era stato condannato a 35 anni di carcere, di cui 6 da scontare in libertà vigilata.