Hamas ha terminato di radunare tutti gli ostaggi israeliani ed è pronto a liberarli, secondo Al Jazeera

Una fonte di Hamas ha detto ad Al Jazeera che tutti i 20 ostaggi israeliani ancora vivi sono stati radunati e sono pronti per essere liberati. Non è chiaro precisamente quando avverrà la liberazione: si parla della notte di domenica o delle prime ore di lunedì. Secondo per il cessate il fuoco, Hamas ha tempo fino a lunedì alle 11 ora italiana per completare la liberazione degli ostaggi. Gli ostaggi saranno consegnati da Hamas alla Croce rossa internazionale, e poi a Israele.

Trovare gli ostaggi era stata un’operazione complessa già durante i precedenti cessate il fuoco, perché le persone catturate erano affidate a vari gruppi e cellule di Hamas, che si spostavano indipendentemente le une dalle altre. Le comunicazioni rischiavano di essere interrotte, e alcuni ostaggi di perdersi.

Oltre ai 20 ostaggi vivi, Hamas dovrebbe restituire anche i corpi di 28 persone che si ritiene siano morte durante la prigionia. Secondo l’accordo, dopo la liberazione degli ostaggi Israele libererà i prigionieri palestinesi: dovrebbero essere liberate 250 persone condannate all’ergastolo e 1.700 persone palestinesi detenute a partire dal 7 ottobre del 2023, comprese tutte le donne e i bambini arrestati.