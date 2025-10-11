Tre persone sono morte a causa di un incendio in un condominio in provincia di Milano

Tre persone sono morte a causa di un incendio che nella notte tra venerdì e sabato si è sviluppato in un condominio a Cornaredo, un comune nella città metropolitana di Milano, a nord-ovest della città. L’ANSA scrive che le tre persone morte sono un uomo e una donna di 88 e 85 anni, e un uomo di 45 anni, loro figlio. Altre otto persone sono state portate in ospedale per controlli medici, ma non ci sarebbero feriti gravi. Circa 40 persone sono state evacuate dalla palazzina, che è stata dichiarata inagibile. Non è chiaro per ora cosa abbia provocato l’incendio: sono in corso i rilievi dei Vigili del Fuoco.