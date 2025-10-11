Un rappresentante di Hamas ha detto ad AFP che il rilascio degli ostaggi avverrà lunedì mattina

Sabato Osama Hamdan, un importante funzionario di Hamas in Libano, ha detto in un’intervista all’agenzia di stampa AFP che il rilascio degli ostaggi e la loro consegna a Israele avverrà lunedì mattina. La liberazione degli ostaggi è prevista dal piano di pace negoziato dagli Stati Uniti e approvato mercoledì notte da Israele e Hamas. Venerdì alle 11 italiane era entrato in vigore il cessate il fuoco, e come conseguenza l’esercito israeliano si era ritirato da gran parte della Striscia di Gaza. Il piano prevede che Hamas abbia 72 ore dall’inizio del cessate il fuoco per riconsegnare gli ostaggi (20 persone vive, e i cadaveri di altre 28 persone), quindi entro le 11 italiane di lunedì mattina.

Dopo il rilascio degli ostaggi l’esercito israeliano libererà molti prigionieri palestinesi: secondo l’accordo sono 250 persone condannate all’ergastolo e 1.700 persone detenute a partire dal 7 ottobre del 2023, comprese tutte le donne e i bambini arrestati. Non è chiaro quanto tempo abbia Israele per liberare i prigionieri, ma si presume che succederà poco dopo la liberazione degli ostaggi, se non in contemporanea.

