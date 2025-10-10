L’Italia è stata eliminata dai Mondiali Under 20 di calcio

Giovedì 9 ottobre la Nazionale italiana maschile Under 20 ha perso 3-0 l’ottavo di finale contro gli Stati Uniti ed è quindi stata eliminata dai Mondiali di calcio di categoria che si stanno giocando in Cile. Allenata da Carmine Nunziata, l’Italia Under 20 si era qualificata agli ottavi come seconda squadra del suo girone dopo una vittoria contro l’Australia, un pareggio contro Cuba e una sconfitta contro l’Argentina.

Nella partita persa contro gli Stati Uniti l’Italia era partita bene, colpendo un palo nei primi minuti. Gli statunitensi hanno segnato però già al 15esimo minuto con Benjamin Cremaschi, centrocampista nato nel 2005 che quest’anno giocherà nel Parma, in prestito dalla squadra statunitense Inter Miami. Gli Stati Uniti hanno fatto gli altri due gol (uno dei quali segnato da Cremaschi) nel secondo tempo.

Nella precedente edizione dei Mondiali Under 20 di calcio, giocata nel 2023, l’Italia aveva perso in finale contro l’Uruguay. La finale dell’edizione di quest’anno sarà il 19 ottobre a Santiago del Cile.