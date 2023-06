La Nazionale di calcio maschile Under 20 giocherà la finale dei Mondiali contro l’Uruguay

Nella notte tra giovedì e venerdì la Nazionale di calcio maschile Under 20 ha battuto 2-1 la Corea del Sud e si è qualificata alla finale dei Mondiali di categoria per la prima volta nella sua storia. La giocherà domenica a La Plata, in Argentina, contro l’Uruguay quando in Italia saranno le undici di sera.

La semifinale contro la Corea del Sud è stata decisa da un gol su punizione di Simone Pafundi, trequartista dell’Udinese già convocato in Nazionale maggiore da Roberto Mancini, che a pochi minuti dalla fine ha riportato in vantaggio l’Italia dopo il gol iniziale di Cesare Casadei, attaccante di proprietà del Chelsea e miglior marcatore del torneo con 7 gol finora.

Pafundi e Casadei sono due dei giocatori più importanti dell’Italia ai Mondiali Under 20 insieme a Tommaso Baldanzi, l’unico tra i convocati a giocare stabilmente in Serie A, con l’Empoli. Nei turni precedenti l’Italia allenata dall’ex giocatore Carmine Nunziata aveva battuto Brasile, Repubblica Dominicana, Inghilterra e Colombia.