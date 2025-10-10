È morta Donatella Ziliotto, fondatrice della collana di romanzi per ragazzi Gl’Istrici

È morta a 93 anni Donatella Ziliotto, editor, scrittrice e traduttrice nota soprattutto per aver ideato e diretto per la casa editrice Salani la collana di libri per ragazzi Gl’Istrici. La fondò nel 1987 ed ebbe da subito un grande successo commerciale e di critica, contribuendo a far conoscere in Italia libri di autori stranieri come Roald Dahl, Astrid Lindgren e Tove Jansson. Era nata a Trieste il 12 giugno 1932, e aveva iniziato il suo lavoro nella casa editrice Vallecchi, dove diresse la collana per ragazzi Il Martin Pescatore, per cui nel 1958 curò e tradusse la prima edizione italiana del romanzo Pippi Calzelunghe, della scrittrice svedese Astrid Lindgren.