È morto lo scrittore Francesco Recami, autore di romanzi gialli

È morto a 69 anni lo scrittore Francesco Recami, noto principalmente per i suoi romanzi gialli, tutti editi da Sellerio e l’ultimo dei quali, Il mostro del Casoretto, era uscito il mese scorso. Recami era malato da tempo.

Recami viveva a Firenze, dove era nato nel 1956. Pubblicò prima due guide per la montagna, poi fra anni Novanta e Duemila due libri per ragazzi. Il primo romanzo per adulti venne pubblicato nel 2006, ma il successo venne con quelli successivi, a partire da Il correttore di bozze, pubblicato nel 2007. Negli anni seguenti ha scritto numerosi romanzi e raccolte di racconti caratterizzati da una scrittura ironica e che metteva in discussione il concetto di normalità come comunemente inteso.