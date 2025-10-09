È stato condannato a 10 anni di carcere l’uomo che cercò di uccidere l’ex presidente argentina Cristina Kirchner

È stato condannato a 10 anni di carcere Fernando Sabag Montiel, l’uomo che il 1º settembre del 2022 cercò di uccidere l’ex presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner. È stato condannato per tentato omicidio, aggravato per l’uso di arma da fuoco senza porto d’armi, e gli sono stati comminati 4 anni di carcere aggiuntivi – per un totale di 14 – per possesso di pornografia infantile. La sua ex compagna Brenda Uliarte è stata invece condannata a otto anni per averlo aiutato nel tentato assassinio.

Kirchner fu presidente dell’Argentina tra il 2007 e il 2015, e vicepresidente tra il 2019 e il 2023, e moglie di Néstor Kirchner, presidente tra il 2003 e il 2007, morto nel 2010. Sabag Montiel cercò di uccidere Kirchner infiltrandosi tra alcune persone che stavano attendendo che l’ex presidente tornasse nella sua casa a Buenos Aires da un tribunale dove in quei giorni era in corso un processo in cui era imputata per corruzione (per cui poi fu condannata). Si avvicinò a lei e le puntò una pistola vicino alla testa, ma il proiettile s’inceppò, e fu immediatamente arrestato.

Sabag Montiel aveva confessato la propria responsabilità fin dall’inizio del processo. Aveva motivato la sua intenzione di uccidere Fernández de Kirchner dicendo che l’ex presidente «è corrotta, ruba e danneggia la società».