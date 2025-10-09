Anche l’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone è stato spiato con il software dell’azienda Paragon, secondo IrpiMedia e La Stampa

Anche l’imprenditore ed editore Francesco Gaetano Caltagirone ha ricevuto nel dicembre 2024 una notifica da WhatsApp che lo avvertiva dell’attacco spyware subito dal suo cellulare. Come altri cittadini italiani, fra cui attivisti e giornalisti, Caltagirone potrebbe quindi rientrare fra le vittime di intercettazioni di uno spyware molto potente, Graphite, fornito alle agenzie di intelligence, fra cui i servizi segreti italiani, dall’azienda israeliana Paragon. Il coinvolgimento di Caltagirone è stato anticipato dal sito di giornalismo d’inchiesta IrpiMedia e dal quotidiano La Stampa e sarebbe oggetto di indagini dal COPASIR, il Comitato parlamentare che si occupa delle questioni di sicurezza nazionale e dell’operato dei servizi segreti.

Del caso, definito appunto “caso Paragon”, si era discusso molto a partire da febbraio, soprattutto in merito a due delle persone coinvolte: l’attivista Luca Casarini, impegnato da anni nella ricerca e nel soccorso di migranti nel Mar Mediterraneo con la sua ong Mediterranea Saving Humans, e Francesco Cancellato, il direttore del giornale online Fanpage. Il governo aveva fornito spiegazioni parziali e un po’ confuse, in certi casi contraddittorie, e questo aveva alimentato ulteriori sospetti e polemiche.

Caltagirone ha 82 anni ed è uno dei più importanti e ricchi imprenditori italiani. Ha interessi nel settore finanziario italiano (ha una partecipazione in MPS, ed è azionista anche di Mediobanca e Generali), ma anche nelle costruzioni, nel settore immobiliare e nell’editoria: in questi mesi il suo gruppo è stato al centro di varie operazioni legate ad acquisizioni e fusioni tra banche.