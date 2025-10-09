La polizia inglese ha detto che l’autore dell’attentato alla sinagoga di Manchester aveva giurato fedeltà allo Stato Islamico

La polizia inglese ha detto che l’autore dell’attentato alla sinagoga di Manchester del 2 ottobre aveva giurato fedeltà allo Stato Islamico. Jihad Al Shamie, un cittadino britannico di origine siriana di 35 anni, quel giorno aveva guidato la sua macchina contro le persone attorno alla sinagoga della Heaton Park Hebrew Congregation, nella parte nord della città, e poi ne aveva accoltellate alcune.

Nell’attacco aveva ucciso una persona: un’altra era stata uccisa dalla polizia, che le aveva sparato involontariamente nel tentativo di fermare l’assalitore. Al Shamie era stato poi ucciso dalla polizia. La polizia ha detto che subito dopo aver investito le persone, Al Shamie aveva chiamato il 999 (il numero unico per i servizi di emergenza britannici), rivendicando la responsabilità dell’attacco e giurando fedeltà allo Stato Islamico.