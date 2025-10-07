In Germania la futura sindaca di una cittadina è stata accoltellata e si trova in condizioni critiche

Martedì in Germania Iris Stalzer, eletta a settembre sindaca della città di Herdecke, nello stato della Renania Settentrionale-Vestfalia, è stata accoltellata vicino a casa sua: si trova in condizioni critiche. Stalzer, che ha 57 anni, dovrebbe entrare in carica a novembre. Fa parte del Partito Socialdemocratico (SPD), il principale partito di centrosinistra tedesco.

Stalzer è stata trovata ferita dal figlio. Ha subìto varie coltellate nella zona dell’addome e della schiena e ha detto di essere stata aggredita da più uomini. Al momento il motivo dell’aggressione non è noto.

( in aggiornamento…)