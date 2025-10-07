È stato arrestato Leonardo Gesualdo, considerato uno degli uomini più importanti del gruppo mafioso Società foggiana

I carabinieri del Gruppo di Intervento Speciale (GIS) hanno arrestato questa mattina Leonardo Gesualdo. Gesualdo è considerato uno degli uomini più importanti della Società foggiana, un gruppo criminale mafioso attivo a Foggia ma presente anche in altre regioni italiane. Nel 2020 Gesualdo, che ha 39 anni ed è originario della provincia di Foggia, era riuscito a sfuggire a un tentativo di arresto, nell’ambito dell’operazione Decimabis, in cui vennero arrestate 40 persone sospettate di essere legate alla Società foggiana. Da allora era rimasto nascosto, ma era stato comunque condannato in primo grado a 12 anni di carcere per associazione mafiosa.

Gesualdo è stato arrestato in un’abitazione nella periferia di Foggia, mentre dormiva. Non ha opposto resistenza ai carabinieri, che hanno trovato una pistola con la matricola abrasa e sei colpi nel caricatore. L’abitazione in cui si trovava era stata individuata nei giorni scorsi, durante le indagini del Comando provinciale dei Carabinieri di Foggia.