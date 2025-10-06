A Napoli un uomo colpito con un taser da un carabiniere è morto durante il tragitto verso l’ospedale

Questa mattina a Napoli un uomo di 35 anni che era stato colpito con un taser, una pistola a impulsi elettrici, durante un intervento dei carabinieri è morto in ambulanza mentre veniva trasportato in ospedale. Sarà un’autopsia a dover accertare le cause della morte, e a chiarire se sia riconducibile all’uso del taser.

I carabinieri erano intervenuti nella casa in cui si trovava l’uomo, nel quartiere Chiaia, dopo la segnalazione di una lite. Secondo il loro racconto l’uomo gli aveva aperto la porta, era nudo e si trovava in uno stato confusionale. Non riuscendo a tranquillizzarlo, i carabinieri prima hanno usato dello spray urticante e poi il taser. Non è chiaro perché sia stata necessaria l’ambulanza.

