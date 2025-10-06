Paramount Skydance ha comprato il sito di informazione The Free Press per la cifra stimata di 150 milioni di dollari

La multinazionale del settore dell’intrattenimento Paramount Skydance ha acquistato The Free Press, un noto sito di news fondato nel 2021 da Bari Weiss, una giornalista che si era dimessa l’anno prima dal New York Times per via di alcuni contrasti con le posizioni del giornale e il suo ambiente lavorativo. Weiss aveva fondato The Free Press, inizialmente come newsletter, in contrapposizione a quella che lei considerava l’ortodossia del politicamente corretto nei media. La cifra non è stata resa nota, ma il sito Axios ha detto che l’accordo valuta The Free Press circa 150 milioni di dollari, equivalenti a quasi 130 milioni di euro.

L’accordo di acquisto prevede che Weiss diventi direttrice di CBS News, la divisione di notizie del canale televisivo CBS, controllato da Paramount Skydance: ne guiderà quindi la redazione e ne definirà la linea editoriale, nel tentativo di migliorare gli ascolti del canale. Weiss seguirà anche la creazione di un nuovo programma su CBS News, che riprodurrà il formato di dibattito tra più persone molto usato da The Free Press durante gli eventi dal vivo.

Alcuni esperti del settore dei media statunitensi ritengono che questa acquisizione e il ruolo affidato a Weiss siano parte di una strategia dell’amministratore delegato di Paramount Skydance, David Ellison, di spostare verso destra le posizioni di CBS News (è il figlio del ricchissimo fondatore di Oracle, Larry Ellison). The Free Press, che ha avuto posizioni molto a favore di Israele, rimarrà un giornale indipendente all’interno del gruppo: al momento ha 1,5 milioni di utenti, di cui circa 175 mila pagano per i suoi contenuti.